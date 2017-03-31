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إحباط تهريب 497 طربة حشيش من ليبيا

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مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 497 طربة حشيش من ليبيا إحباط تهريب 497 طربة حشيش

كتب - محمد الصاوي وفتحي عمر:

أحبط رجال مصلحة أمن الموانى بالتنسيق مع ضباط الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب 497 طربة لمخدر الحشيش إلى داخل البلاد حاول سائق إدخالها من ليبيا.

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة منفذ السلوم البري، أن "شعبان. أ"، 46 عاما، سائق، بصدد تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة أثناء قدومه بسيارة قيادته إلى البلاد من الجانب الليبي.

ترقب رجال الأمن وصول المتهم، وتم تشكيل لجنه أمنية جمركية لتفتيش السيارة، أسفرت عن ضبط 2 كرتونة داخل جوالين من الخيش بداخل كل جوال 25 لفافة، تحوي 497 طربة لمخدر الحشيش، كان يخفيهم بتجويف سري أعلى كابينة السيارة.

إحباط تهريب 497 طربة حشيش (2)

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