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جهود أمنية لتحرير برلماني سابق اختطفه مجهولون في سوهاج

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جهود أمنية لتحرير برلماني سابق اختطفه مجهولون في سوهاج جهود أمنية لتحرير برلماني سابق اختطفه مجهولون في سوهاج

مصراوي Masrawy

خليفة رضوان عضو مجلس الشعب السابق

سوهاج - عمار عبد الواحد:
تكثف مباحث سوهاج جهودها لتحرير الدكتور خليفة رضوان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مركز جرجا جنوبي المحافظة، اختطفه مجهولون تحت تهديد السلاح، داخل سيارة ملاكي.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطارًا بالواقعة، فيما أشارت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى أن الخلافات المالية كانت دافعًا في ارتكاب الجريمة، التي لا تزال محل بحث أمني.​

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