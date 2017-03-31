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مميش: قناة السويس تحقق 423.9 مليون دولار في مارس 2017

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مميش: قناة السويس تحقق 423.9 مليون دولار في مارس 2017 مميش: قناة السويس تحقق 423.9 مليون دولار في مارس 2017

مصراوي Masrawy

مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في قناة السويس سجلت أرقامًا قياسية في العائدات والحمولات وأعداد السفن العابرة خلال شهر مارس 2017.

وأضاف مميش، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الإيرادات المحققة بلغت خلال مارس الجاري 423.9 مليون دولار مقابل 416.9 مليون دولار في مارس من العام 2016 بزيادة 7 مليون دولار بنسبة 1.7%، وهو ما يعادل 7.4 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه في مارس 2016 بزيادة 4 مليار جنيه بنسبة 114.2%.

هذا وسجلت حركة الملاحة في القناة عبور 1532 سفينة مقابل 1454 سفينة في مارس 2016 بزيادة 78 سفينة تعادل 5.4%.

وبلغت الحمولات الإجمالية خلال مارس 2017 مقدار 84.679 مليون طن مقابل 80.495 مليون طن بزيادة 5.2 مليون طن بنسبة 5.2 %.

وفي ختام تصريحه أكد الفريق مميش أن الزيادة المتنامية في الإيرادات وأعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس تعكس ارتفاع حركة التجارة العالمية بشكل عام، وارتفاع تصنيف القناة عالميًا بفضل مشروعات التطوير المستمرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجدديدة.​

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