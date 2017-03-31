الجيش الأوكراني: مقتل وإصابة 15 جنديًا خلال اشتباكات مع انفصاليين شرقي البلاد

كييف - (أ ش أ):

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 13 آخرين خلال اشتباكات مع انفصاليين موالين لروسيا شرقي البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن الجيش قوله - على صفحته على فيس بوك - "قتل عسكريان أوكرانيان أحدهما ضابط في الاستخبارات وأصيب 13 آخرون، في الساعات الـ24 الأخيرة في شرق أوكرانيا الانفصالي".

وأضاف أن عمليات القصف لم تتوقف في منطقة التماس بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، موضحا أنه ارتفعت خسائر الجيش إلى ثمانية عسكريين منذ مطلع الاسبوع الجاري.

يشار إلى أنه عثر على كولونيل في أجهزة الأمن الاوكرانية - صباح اليوم - مقتولا في انفجار سيارة في ماريوبول المدينة الاستراتيجية الواقعة في الشرق وتسيطر عليها كييف، وتحدثت النيابة العامة في المنطقة عن "عمل إرهابي".

وكان الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو أمر، أمس الخميس، الجيش بوقف إطلاق النار اعتبارا من الأول من أبريل، معربا عن عدم تفاؤله في فرص النجاح.