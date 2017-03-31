فيديو.. منى عبد الغني للمهملين أبنائهم: المصباح المكسور لا يضيء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكرت الإعلامية منى عبد الغنى، خروج الأباء من حياة أبنائهم عقب الانفصال مع الأم، أو الذين يختارون السفر دون الاهتمام بالأطفال فيما بعد .

وقالت عبد الغني، خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc": "أنا دايمًا مع مبدأ التسامح ودايما بحب الناس تسامح بعضها لكن في الموضوع ده مش هقدر .. صعب أن أطلب من طفل أو حتى لما يكبر أنه يسامح أبوه اللي سابوه من وهو صغير في عز احتياجه له".

شاهد أيضا

وتابعت موجهة حديثها للأباء: "بكره هتحتاج ابنك ده اكتر ما هو محتاجلك دلوقتى بكتير على فكرة، والمصباح المكسور لا يضيء .. يعنى أزاي هتطلب من حد أن يتسامح وأنت مسامحتهوش أصلا من غير ما يرتكب ذنب حتى لمجرد خلاف مع أمه".



