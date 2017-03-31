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بعد اقتحام موكبه.. محافظ الشرقية يستجيب لطلب شاب معاق

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بعد اقتحام موكبه.. محافظ الشرقية يستجيب لطلب شاب معاق بعد اقتحام موكبه.. محافظ الشرقية يستجيب لطلب شاب معاق

التحرير

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استجاب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، لطلب شاب معاق يدعى أحمد بخيت، 33 عامًا، يعاني من عدم وجود الطرفين السفليين، بتركيب الجهاز التعويضي اللازم له وممارسة حياته بشكل طبيعي.

كلف المحافظ، الدكتور هشام عبد الحفيظ، مدير هيئة التأمين الصحي بالشرقية، بالتوجه لمنزل الشاب لإجراء الكشف الطبي عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب طرفيين صناعيين له.

من جانبه، أوضح عبد الحفيظ أن مسؤولي الأجهزة التعويضية بالفرع انتقلوا لمقر سكن المريض واصطحبوه بسيارة الفرع لمقر شركة للأجهزة التعويضية بالزقازيق وتم مناظرته من قبل الفنيين وأوصوا بضرورة توجهه إلى مصنع الشركة بإمبابة لأخذ المقاسات على الطبيعة.

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وأضاف أنه تم التنسيق مع فرع القاهرة للتأمين الصحي لنقل خدمة المريض إلى فرع الشرقية للتأمين الصحي بنظام الخدمات المتبادلة بين الفروع لإتمام إجراءات تركيب الجهاز التعويضي اللازم له.

يذكر أن الشاب استوقف محافظ الشرقية وبرفقته وزير التنمية المحلية عند خروجه من مبنى رئاسة جامعة الزقازيق بعد المشاركة في أعمال مجلس الجامعة، وطالبه بتوفير طرف صناعي، فوجه له المحافظ الدعوة للحضور إلى مكتبه بديوان عام المحافظة لبحث إمكانية تلبية طلباته، وكلف مدير مكتبه باستدعاء مدير هيئة التأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على الشاب وتركيب الجهاز التعويضي اللازم له، وإنهاء إجراءات نقل التأمين الصحي الخاص به من القاهرة إلى الشرقية.

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التحرير

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