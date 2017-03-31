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المقدم: صرف الشريحة الـ 3 من قرض البنك الإفريقي لمصر في ديسمبر

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المقدم: صرف الشريحة الـ 3 من قرض البنك الإفريقي لمصر في ديسمبر المقدم: صرف الشريحة الـ 3 من قرض البنك الإفريقي لمصر في ديسمبر

التحرير

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في أواخر عام 2015  تم توقيع اتفاقية بين كلٍ من: البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقى لتوفير تمويلات بقيمة إجمالية 4.5 مليار دولار لدعم الموازنة وخطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، بمعدل 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار من الأخير لمدة 3 سنوات تصرف على 3 شرائح متساوية.

من جانبها قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الإفريقى للتنمية فى ، إنه من المقرر صرف شريحة ثالثة قيمتها 500 مليون دولار من قرض مصر البالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار في ديسمبر المقبل، مؤكدة أنه تم تحويل الشريحة الثانية بنفس القيمة اليوم الجمعة، على أن يصل إلى حساب فى غضون يومين.

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 وأوضحت المقدم فى تصريحات صحفية لها، أنه سيتم توجيه التمويل لسد عجز الموازنة وتحسين قطاع الطاقة وتعزيز بيئة الأعمال لا سيما الترخيص الصناعي وفتح قطاع الطاقة والغاز أمام استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالى وقروض المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة.

وحصلت مصر خلال مارس الحالى على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى وقيمتها مبلغ مليار دولار أمريكى في إطار العملية الثانية لتمويل سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.

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التحرير

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