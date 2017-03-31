المفتي: «وثيقة المدينة» أول دستور للتعايش بين الأجناس

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن وثيقة المدينة المنورة كانت أول دستور للتعايش بين الأجناس المختلفة في الوطن الواحد، وهذا يعكس حرص الرسول "صلى الله عليه وسلم" بعدم إقصاء أي أحد بالتواصل مع الجميع، فالرسول رفض مفاهيم الإقصاء حتى مع الذين لهم تاريخ في الإساءة إليه ومناهضته في طريق دعوته.

وأوضح علام خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "حوار المفتي" الذي يذاع على فضائية "أون لايف" مع الإعلامي حساني بشير أن التنوع البشري أمر حتمي ومقصد إلهي، مؤكدًا على أن الإكراه على العقائد مرفوض شرعًا؛ فالتعارف الإنساني صيغة إلهية لتحقيق التعايش البشري ونبذ الخلاف والشقاق.

مشيرا إلى أن النموذج المصري في التعايش رفض أي محاولة للوقيعة بين طرفي الأمة وقدَّم نموذجًا وتجربة يحتذى بها، مشددًا على أهمية دراسة أسباب الفرقة لتجنب الوقوع بها في المستقبل.

وأكد المفتي أن الأعداء يضربون دائمًا على وتر العقيدة للوقيعة بين أي إنسان وآخر وهذا ما فعلته قريش بين المسلمين والمسيحيين في الحبشة وما يفعله أعداء الوطن اليوم لإيقاع الفرقة بين المسلمين والمسيحيين، مضيفًا أن جميع محاولات الوقيعة بين مسلمي مصر ومسيحييها باءت كلها بالفشل والخيبة.

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وتابع مفتي الجمهورية أننا لكي نتغلب أو نتفادى ذلك لا بد من إعمال الحكمة، وهذا مافعله طرفا الوطن في التغلب على الفتن، والأمة المصرية تتعامل مع مثل هذه القضايا بمنتهى الحكمة، وكذلك القيادة المصرية أيضًا تحتوي أطياف المجتمع وتقف على مسافة واحدة من الجميع دون تفرقة مما يسهم في وأد الفتن الطائفية.

وقال علام إن كل من يريد أن يوقع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين سيرجع خائبًا ولن تنجح مؤامراته، مشددًا على التأسي بفعل الصحابة حينما تغلبوا على هذا الأمر، ومطالبًا بإيجاد صيغ متعددة للتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

وبين أن المسلمين بعد فتحهم البلدان لم يتعاملوا مع أي نوع من التراث بمبدأ الهدم مثلما تفعل داعش والمتطرفون، مضيفًا أننا اكتشفنا فتاوى تحرض على هدم آثار القاهرة والجيزة في مخالفة صريحة للفهم الإسلامي في التعامل مع التراث.