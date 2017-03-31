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السفارة المصرية بواشنطن تقيم مركزا صحفيا لتغطية زيارة السيسي

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السفارة المصرية بواشنطن تقيم مركزا صحفيا لتغطية زيارة السيسي السفارة المصرية بواشنطن تقيم مركزا صحفيا لتغطية زيارة السيسي

التحرير

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أقامت السفارة المصرية بواشنطن مركزا صحفيا كبيرا لتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين المتابعين للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح للولايات المتحدة ومباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد والمسئولين الأمريكيين.

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من جانبه قال حسام أمين قطب، مسئول المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية بواشنطن، إن المركز مزوّد بأحدث أجهزة الاتصالات وكافة الأدوات اللازمة لتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين، كما أن المركز يصدر العديد من النشرات لمتابعة أنشطة الزيارة وأصدائها في وسائل الإعلام المصرية والعربية والأمريكية والدولية حيث تحظى الزيارة باهتمام كبير على كافة الأصعدة.

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