البدري يعلن قائمة مباراة الداخلية.. واستبعاد معلول ومتعب

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الداخلية، المقرر لها الثامنة مساء غد السبت، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا، وهم: "شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، صبري رحيل، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، أحمد حمودي، ميدو جابر، عمرو جمال، محمد هاني، عمرو بركات، سليماني كوليبالي، مؤمن زكريا، محمد نجيب، حسين السيد، وليد سليمان، حسام غالي".

وشملت قائمة المستبعدين: "جونيور أجاي وعماد متعب ومروان محسن وأحمد حمدي، جميعهم بسبب الإصابة".

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فيما أُستبعد كل من رامي ربيعة وعلي معلول وباسم علي وأحمد رمضان بيكهام وفوزي الحناوي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وصالح جمعة وكريم نيدفيد؛ لأسباب فنية.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا، اليوم الجمعة، في أحد فنادق مصر الجديدة؛ استعدادا لمواجهة الفريق الشرطي.