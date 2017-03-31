«نيسان» تطرح نسخة جديدة كليًا من سيارتها «روج»

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كشفت شركة "نيسان" اليابانية عن نسخة جديدة كليًا من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "روج".

وبحسب موقع "ريتش موند"، فإن السيارة الجديدة ستكون أطول ومصحوبة بنسخة هجين تعمل بالوقود المحروق والكهربي في آن واحد.

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وتحتوي النسخة الجديدة كليًا من روج، على محرك بسعة 2000 cc ويتكون من 4 سلندر، وتستطيع ضخ قوة كهربية 30 كيلووات، فيما تستطيع القوة العاملة بالوقود المحروق ضخ قوة 176 حصان، بفارق 6 وحدات عن النسخة الماضية.

وتحتوي النسخة الجديدة من نيسان روج على إصدارات تحتوي على 7 مقاعد وأخرى 5 مقاعد، وذلك في إطار سعي الشركة اليابانية لتعزيز صناعة السيارات الرياضية في خطوط إنتاجها.