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نائب رئيس جنوب إفريقيا: إقالة وزير المالية "غير مقبولة"

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نائب رئيس جنوب إفريقيا: إقالة وزير المالية "غير مقبولة" نائب رئيس جنوب إفريقيا: إقالة وزير المالية "غير مقبولة"

مصراوي Masrawy

نائب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا

بريتوريا - (أ ش أ):
وصف نائب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إقالة وزير المالية برافين جوردان بأنها "غير مقبولة تماما".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الجمعة، عن نائب الرئيس قوله إنه لن يقدم على الاستقالة من منصبه ردا على إقالة وزير المالية، مؤكدا أنه سيستمر لـ"خدمة الشعب".

وكان رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما أقال، أمس الخميس، جوردان ومسئولين أخرين، موضحا أن التعديل الوزاري يهدف إلى إحداث تحول اجتماعي - اقتصادي جذري، فيما يري البعض أن إقالة وزراء معارضين وتعيين أخرين موالين للرئيس هي مسألة سياسية.

يذكر أن الضغوط تتزايد على الرئيس زوما، ليتنحى عن منصبه، وسط مزاعم عديدة بالفساد.

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