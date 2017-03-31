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مدير الأمن العام يستقبل مدير معهد البحوث الجنائية بالنيابة العامة

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مدير الأمن العام يستقبل مدير معهد البحوث الجنائية بالنيابة العامة مدير الأمن العام يستقبل مدير معهد البحوث الجنائية بالنيابة العامة

مصراوي Masrawy

مدير الأمن العام يستقبل مدير معهد البحوث الجنائية

كتب - محمد الصاوي وفتحي عمر:

استقبل اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، اليوم الجمعة، مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام؛ لبحث سبل التعاون في مجال التدريب.

وأثنى مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام على حسن استقبال وكلاء النائب العام المشاركين بالدورات التدريبية الخاصة بهم بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.

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