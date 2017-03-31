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ضبط عاطل بحوزته 24 شريط "تامول" في شرم الشيخ

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ضبط عاطل بحوزته 24 شريط "تامول" في شرم الشيخ ضبط عاطل بحوزته 24 شريط "تامول" في شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

اللواء أحمد كامل طايل مدير أمن جنوب سيناء

شرم الشيخ - أحمد السيد:
تمكن ضباط مباحث قسم ثاني شرم الشيخ، من ضبط عاطل تخصَّص في تجارة العقاقير المخدّرة .

كان الملازم أول محمد المنسي، معاون مباحث قسم شرطة شرم الشيخ، تلقى إخطارًا، يفيد بقيام "أحمد.خ.م.م"، 26 سنة، عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة، وسبق اتهامه قبل ذلك في القضية رقم 119 لسنة 2016 جنايات، والصادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

وضبطت قوة، برئاسة الرائد هشام حجازي، المتهم أثناء مزاولته نشاطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 24 شريط "تامول"، جدول أول مخدرات، بواقع 240 قرصًا مخدرًا، وعدد 2 تليفون محمول، ومبلغ 1750 جنيهًا، حصيلة بيع يوم واحد
.
جرى ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .

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