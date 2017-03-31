إطلاق اسم الشهيد محمود عبادي على مدرسة بقريته في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قرر محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، إطلاق اسم الشهيد مجند محمود عبادي محمود سليم، على إحدى المدارس بقرية "الترعة" في مدينة إسنا، جنوب الأقصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الأقصر مع أسرة الشهيد، بديوان عام المحافظة، حيث بحث معهم أهم متطلباتهم، ووعدهم بإبلاغها للجهات المعنية تمهيدًا لتلبيتها.

الجدير بالذكر، أن الشهيد محمود عبادي، ابن قرية الترعة، استُشهد في انفجارعبوة ناسفة استهدفت مدرعة للقوات المسلحة بمدينة العريش قبل نحو أسبوعين.