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لجنة النشاط النسائي بالنادي العام في الإسماعيلية تنظم احتفالية للأسرة

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لجنة النشاط النسائي بالنادي العام في الإسماعيلية تنظم احتفالية للأسرة لجنة النشاط النسائي بالنادي العام في الإسماعيلية تنظم احتفالية للأسرة

مصراوي Masrawy

لجنة النشاط النسائي بالنادي العام في الإسماعيلية ت

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
افتتحت المهندسة حنان ثروت، نائب رئيس مجلس إدارة النادي العام، بالنيابة عن المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام لقناة السويس، اليوم الجمعة، الاحتفالية التي نظمتها لجنة النشاط النسائي بمناسبة عيد الأم والأسرة، بحضور المهندس محمد عبد القادر رئيس نادي الشاطئ، والمحاسب محمد فؤاد أمين صندوق النادي العام، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي العام، وهم: القبطان محمد عرفان، والأستاذ سامح وليم، وطارق حسنين، والدكتور مهاب رفعت، والأستاذة سحر زغلول، رئيسة لجنة النشاط النسائي، وذلك بنادي الشاطئ التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ضمت الاحتفالية معرضًا للمنتجات اليدوية والمنزلية عالية الجودة وبأسعار منافسة، تشمل ركنًا للمشغولات اليدوية، من مفروشات وسجاد يدوي ومشغولات مطرزة، وركنًا آخر للملابس والإكسسوارات وأدوات التجميل، بالإضافة إلى ركن خاص بملابس وألعاب للأطفال. كما تضمنت الفعالية حفلاً فنيًا ضم عددًا من الفقرات الغنائية والموسيقية.

تأتي الاحتفالية بالتزامن مع الاحتفال بعيدَي الأم والأسرة، وتهدف إلى التأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع، وإعلاء قيم الترابط الأسري بتنظيم فعاليات قادرة على تلبية اهتمامات ورغبات جميع أفراد الأسرة.

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مصراوي Masrawy

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