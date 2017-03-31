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بالصور.."صيادلة بورسعيد" تناقش أزمة سلاسل الصيدليات

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقدت نقابة الصيادلة بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور عبد الوهاب قوطة، اجتماعًا، اليوم الجمعة، بمقر النقابة بحي الشرق، لمناقشة ملف مخالفة سلاسل الصيليات للقانون والإجراءات التي اتخذتها النقابة الفترة الماضية.

وقال "قوطة"، في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الصيادلة: "إن سلاسل الصيدليات المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية مخالفة للقانون، وأن كتابة أكثر من اسم على لافتة الصيدلية يؤدي إلى شيوع المسئولية القانونية حال حدوث أي مشكلة بين مشتري الدواء والبائع، بالإضافة إلى شيوع المسئولية بين البائع بالصيدلية ومديرها، لأن اسميهما غير مدوّن في الترخيص".

وأوضح أن وزارة الصحة قررت عدم بيع بعض الأدوية إلا عن طريق جهاز المصل واللقاح التابع للوزارة مثل: دواء " أنتي آر إتش "، الخاص بالولادة، وبالرغم من ذلك نجده يباع بأسعار مرتفعة جداً فى بعض سلاسل الصيدليات.

ونوه نقيب الصيادلة إلي أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أصدر قرارًا بالتعامل القانونى مع مثل هذه الأنواع من الصيدليات، وبالفعل نظمت شرطة المرافق بمديرية الأمن، بالتعاون مع إدارة الصيدليات بمديرية الشئون الصحية وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة، حملة نجحت خلالها في إزالة أسماء ثلاث سلاسل، وجار إزالة اسم رابع من على لافتات صيدليات، ليكتب الاسم المكتوب في ترخيص الصيدلية.

كانت شرطة المرافق، بالتعاون مع إدارة الصيادلة بمديرية الشئون الصحية ونقابة الصيادلة بمحافظة بورسعيد، شنت حملة موسعة، أمس الخميس، لإزالة اللافتات المخالفة لعددٍ من الصيدليات.

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