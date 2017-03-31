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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران من بوخارست.. غدًا

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مصراوي Masrawy

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران من بوخارست.. غدًا مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران

جنوب سيناء - أحمد السيد:
أعلن إسلام نبيل، مدير مكتب تنشيط السياحة في مدينة شرم الشيخ، غدًا السبت موعدًا لوصول أول طائرة قادمة من العاصمة الرومانية "بوخارست"، من مطار "هنري رواندا الدولي، وعلى متنها 144 سائحًا رومانيًا، إلى مدينة شرم الشيخ.

وقال نبيل، في تصريح خاص لمصراوي، إن الرحلة قادمة من مدينة بوخارست، وتضم وفدًا إعلاميًا لأربع قنوات تلفزيونية وممثلي صحف ومواقع إلكترونية.

وابتداءً من شهر أبريل وإلى نهاية يونيو من المقرر أن تصل رحلة واحدة أسبوعية من مطار بوخارست إلى مدينة شرم الشيخ، فيما يستقبل المطار ابتداءً من شهر يونيو وإلى سبتمبر رحلتين أسبوعيتين.

وأضاف مدير مكتب تنشيط السياحة في مدينة شرم الشيخ أن معدلات الإقبال على الحجز بفنادق شرم الشيخ في تزايد مستمر، متوقعًا تزايدًا في أعداد السائحين من دول شرق أوروبا خلال الفترة المقبلة.

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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران (2)

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران (3)

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