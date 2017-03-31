أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. التحرير

دراسة: علاقة وثيقة بين العلكة والموت المبكر للنساء

Google+ Print
دراسة: علاقة وثيقة بين العلكة والموت المبكر للنساء دراسة: علاقة وثيقة بين العلكة والموت المبكر للنساء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت دراسة طبية حديثة أن النساء اللاتي دخلن مرحلة اليأس، قد يواجهن شبح الموت المبكر في حال معاناتهن من أمراض اللثة والأسنان.

وبحسب موقع "ماي توينتيرز"، فإن الدراسة التي نشرها معهد القلب في الولايات المتحدة، أكدت وجود صلة وثيقة بين الموت المبكر وأمراض الأسنان واللثة التي تصيب المرأة في سن اليأس، مشيرة إلى أن 17% يكونون مهددين بخطر الموت المبكر بسبب تلك الأمراض.

شاهد أيضا

وأوضحت الدراسة أن العلكة تساهم بشكل أساسي في زيادة خطورة أمراض الأسنان واللثة في سن اليأس، وهو الأمر الذي يرجح صلة العلكة في الموت المبكر لدى السيدات.

وأرجعت الدراسة وجود صلة وثيقة بين الموت المبكر والعلكة لدى السيدات، لاسيما للفئة التي تستخدمها بشكل يومي بعد الوصول لسن اليأس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن