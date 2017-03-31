دراسة: علاقة وثيقة بين العلكة والموت المبكر للنساء

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كشفت دراسة طبية حديثة أن النساء اللاتي دخلن مرحلة اليأس، قد يواجهن شبح الموت المبكر في حال معاناتهن من أمراض اللثة والأسنان.

وبحسب موقع "ماي توينتيرز"، فإن الدراسة التي نشرها معهد القلب في الولايات المتحدة، أكدت وجود صلة وثيقة بين الموت المبكر وأمراض الأسنان واللثة التي تصيب المرأة في سن اليأس، مشيرة إلى أن 17% يكونون مهددين بخطر الموت المبكر بسبب تلك الأمراض.

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وأوضحت الدراسة أن العلكة تساهم بشكل أساسي في زيادة خطورة أمراض الأسنان واللثة في سن اليأس، وهو الأمر الذي يرجح صلة العلكة في الموت المبكر لدى السيدات.

وأرجعت الدراسة وجود صلة وثيقة بين الموت المبكر والعلكة لدى السيدات، لاسيما للفئة التي تستخدمها بشكل يومي بعد الوصول لسن اليأس.