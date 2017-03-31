البرلمان في أسبوع.. صدام مع القضاة وجدل حول الانتخابات وإحالة 3 نواب للتحقيق

التحرير

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في هذا التقرير ترصد «التحرير» حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع المنصرم، الذي شهد انعقاد ثلاث جلسات عامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد والاثنين والثلاثاء، فضلاً عن اجتماعات اللجان النوعية، لمناقشة عدد من القضايا، على رأسها مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، وتعديلات قانون التظاهر، بالإضافة إلى الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

صدام مع القضاة

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، على أن يتم إحالته إلى مجلس الدولة.

وتتعلق التعديلات بآليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ما آثار اعتراضات واسعة من جانب القضاة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وافق مجلس النواب، خلال جلسة الأحد، على تعديل نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليكون هناك إشراف قضائى كامل على الانتخابات بدلا من اقتصار الإشراف على 10 سنوات فقط، وتسببت تلك المادة في حدوث جدل واسع داخل قاعة مجلس النواب.

وتنص المادة 34 من القانون على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهت والهيئات القضائية.

وبدأ الجدل خلال الجلسة العامة فور بدء مناقشة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما طالب عدد من النواب بتعديل ما جاء بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بوجود إشراف قضائى على الانتخابات لمدة عشر سنوات فقط، كفترة انتقالية، ليتولى أعضاء الهيئة وموظفيها الثابتين تلك المهمة.

ونص التعديل الذي تقدمت به اللجنة على أن يتم الاقتراع فى الاستفتاءات، والانتخابات، وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة.

وكان أعضاء اللجنة التشريعية قد اعترضوا على رؤية الحكومة، مؤكدين أن نص الدستور فى مادته 210 تم تأويله بطريقة غير صحيحة، وأن الإشراف القضائى لا بد أن يكون مدى الحياة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية والقضاة.

ورفض رئيس مجلس النواب ذلك الطلب، لافتا إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحًا أن فترة عشر سنوات، فترة انتقالية، وليس من المعقول أن المجتمع سيكون غير قادر على إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة.

وتابع: "لو كده نقفل المدارس والجامعات ونقول المجتمع مش قادر يشرف على الانتخابات".

وثار نواب تكتل "25-30" داخل القاعة، مطالبين بتعديل النص، لافتين إلى أنه لا يجوز التنازل عن ذلك الحق بعد مرور ثورتين.

ورفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إجراء تعديل على نص القانون، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالنص إعمالا للدستور،

وقال عبد العال: "لن أمرر نصًا مخالفًا للدستور"، فيما أعلن محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية، تراجعه عن تأييد موقف الحكومة "بشرط أن يكون التعديل متوافقًا مع الدستور".

ومن جانبه، اعتبر خالد يوسف، عضو البرلمان، أنه "لن يكون هناك عوارًا دستوريًا في حال تعديل النص".

اتفاقية صندوق النقد

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أعلن رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، وذلك خلال جلسة الإثنين الماضي، وقد شهدت اعتراض عدد من النواب على عرض الاتفاقية على البرلمان بعد إقرارها، معتبرين أن "الحكومة لا تحترم مجلس النواب".

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن "لا يوجد عقد لقرض موجود بين طرف أول وطرف ثانى، لكنه برنامج إصلاح اقتصادى قدمته مصر تجاه وضع اقتصادي حرج".

وتابع: "الصندوق مش بيسلف حد، لكن لما بنعرض البرنامج وبيتفقوا معانا، ومجلس إدارة الصندوق بيوافق عليه، بيتحول المبلغ على حسابنا"، مشددًا على أن "الحكومة تحترم دور مجلس النواب في هذا الصدد".

قانون التظاهر

أجَّل مجلس النواب - يوم الاثنين - الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون التظاهر المحال من الحكومة للبرلمان، لحين اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

ويتطلب النصاب القانوني للتصويت على تلك التعديلات موافقة ثلثي الأعضاء نظرًا لأنَّه من القوانين المكملة للدستور.

وانتهى المجلس من مناقشة تعديلات قانون التظاهر والتي تتضمن تعديل المادة 10 بالقانون للتوافق مع رأي المحكمة الدستورية العليا.

إحالة نواب للتحقيق

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة النائب محمد عمارة، عضو المجلس عن دائرة الدلنجات، إلى هيئة مكتب المجلس، للتحقيق معه، بسبب اعتصامه أمام مكتبي شيخ الأزهر، ووزير الشباب والرياضة.

كما قرر المجلس إحالة النائب هيثم الحريري، عضو تكتكل 25-30، إلى التحقيق أمام هيئة مكتب البرلمان، بعد المشادة التي وقعت بينه ورئيس المجلس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الحريري إحالته لهيئة المكتب على خلفية شكوى مقدمة ضده بالتعدي على أحد النواب.

سعر تذكرة المترو

أبدى نواب لجنة النقل اعتراضهم على قرار وزير النقل، هشام عرفات، برفع تذكرة مترو الأنفاق إلى جنيهين، مطالبين بضرورة ضم منظومة هيئة مترو الأنفاق إلى القوات المسلحة، "لانتشالها من عثرتها"، على حد قولهم.

وأعرب هشام عبد الواحد، عضو اللجنة النقل، عن اعتراضه على الشكل الذي صدر به قرار رفع سعر تذكرة المترو، قائلًا: "دعونا لاجتماع طارئ حتى يكون نواب البرلمان أشبه بمحلل للزيادة، ووزير النقل قال لا زيادة في قيمة التذكرة، وإنه جاء لمناقشة مشكلات السكة الحديد في ضوء طلب إحاطة".