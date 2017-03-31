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صور| افتتاح معرض «بحبك يا بلدي» للمصنوعات المصرية في بورسعيد

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افتتحت مؤسسة صنع في ، اليوم الجمعة، المعرض الرابع للمؤسسة تحت عنوان "بحبك يا بلدي" للمصنوعات ‏المصرية، في قاعة قصر النورس، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والذي يستمر لمدة يومين.‏

يشارك في تقديم المنتجات في الدورة الرابعة للمهرجان نحو 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة، منها القاهرة، الفيوم، بورسعيد ودمياط.‏

ويقدم المشاركون في المعرض منتجات الخشب، الخزف، الخوص، إكسسوارات، تحف، أعمال التطريز، المشغولات اليدوية وغيرها.‏

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وأوضح مجلس إدارة مؤسسة صنع في مصر أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المصرية، وطرح منتجات ‏مصرية بأسعار مخفضة لتشجيع الأيدي العاملة المنتجة.‏

وأضاف مجلس الإدارة، في بيان صحفي، أنه سيقام غدًا السبت، على هامش المهرجان احتفالية إعلان ‏أسماء الفائزين في مسابقة "مس ومستر كيدز" ‏الخاصة باختيار ملك وملكة جمال الأطفال ببورسعيد، التي تنظمها ‏المؤسسة، حيث إن الأطفال خضعوا لتدريبات ‏مكثفة طيلة الشهريين الماضيين في السلوك والثقة وتنمية المواهب، ‏ويتم التحكيم بين الأطفال من لجنة مشكلة من ‏إدارة مؤسسة صنع في مصر، وكوكبة من نجوم مصر من الفن ‏والثقافة والأزياء.

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