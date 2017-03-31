صور| افتتاح معرض «بحبك يا بلدي» للمصنوعات المصرية في بورسعيد
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افتتحت مؤسسة صنع في مصر، اليوم الجمعة، المعرض الرابع للمؤسسة تحت عنوان "بحبك يا بلدي" للمصنوعات المصرية، في قاعة قصر النورس، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والذي يستمر لمدة يومين.
يشارك في تقديم المنتجات في الدورة الرابعة للمهرجان نحو 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة، منها القاهرة، الفيوم، بورسعيد ودمياط.
ويقدم المشاركون في المعرض منتجات الخشب، الخزف، الخوص، إكسسوارات، تحف، أعمال التطريز، المشغولات اليدوية وغيرها.
وأوضح مجلس إدارة مؤسسة صنع في مصر أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المصرية، وطرح منتجات مصرية بأسعار مخفضة لتشجيع الأيدي العاملة المنتجة.
وأضاف مجلس الإدارة، في بيان صحفي، أنه سيقام غدًا السبت، على هامش المهرجان احتفالية إعلان أسماء الفائزين في مسابقة "مس ومستر كيدز" الخاصة باختيار ملك وملكة جمال الأطفال ببورسعيد، التي تنظمها المؤسسة، حيث إن الأطفال خضعوا لتدريبات مكثفة طيلة الشهريين الماضيين في السلوك والثقة وتنمية المواهب، ويتم التحكيم بين الأطفال من لجنة مشكلة من إدارة مؤسسة صنع في مصر، وكوكبة من نجوم مصر من الفن والثقافة والأزياء.