نائبة برلمانية: زيارة الرئيس لأمريكا عودة للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين

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وصفت النائبة غادة صقر، عضوة مجلس النواب، اليوم الجمعة، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها "في غاية الأهمية لفتح آفاق جديدة، وإعادة العلاقات الإستراتيجية بين مصر وأمريكا".

وأضافت النائبة أن الزيارة المزمعة تدل "استعادة مصر لدورها المحوري بالمنطقة، وإدراك إدارة الرئيس دونالد ترامب لأهمية دور مصر المحوري في تعزيز الاستقرار الاقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف، وحرصها على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع كافة القوى الفاعلة على الساحة الدولية".

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وتابعت بالقول إن "هذه الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس ترامب للرئيس السيسي، نظراً لمكانة مصر في المنطقة، والتي تتمثل في كون مصر أكبر صوت للاعتدال والتوازن في الشرق الأوسط، علاوةً على كونها ركيزة للأمن والاستقرار".