البترول: استيراد غاز مسال بـ 750 مليون دولار

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قالت وزارة البترول، إنها استوردت غازًا مسالًا من الخارج بقيمة 750 مليون دولار، لتلبية احتياجات السوق المحلية، خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويقدر الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بما يقدر نحو 4.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًّا، ويتم استيراد 1.2 مليار قدم مكعب في المتوسط من الخارج؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية والذي يصل استهلاكه اليومي لنحو 5.7 مليار قدم مكعب.

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وتعتزم الوزارة تخفيض الاستيراد إلى 50% بمجرد دخول المراحل الأولى من حقول شمال الإسكندرية "ليبرا وتورس"، حيز الإنتاج خلال العام الحالي بمعدل 600 مليون قدم مكعب غاز يوميًّا، إضافة إلى حقل ظهر بمعدل مليار قدم مكعب غاز، سنعمل على تخفيض الاستيراد إلى 50%".