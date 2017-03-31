أعضاء البرلمان يجيبون.. أيهما أولًا انتخابات الرئاسة أم المحليات؟

التحرير

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التأكيدات التي أطلقها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال طرح برنامجه على البرلمان، العام الماضي، لإجراء انتخابات المحليات في الربع الأول من عام 2017، أصبحت في مهب الريح، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2018، وعدم مناقشة قانون المحليات حتى الآن.

ويبدو أن موافقة البرلمان على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مهد بشكل واضح للانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر العمل به اعتبارًا من مايو المقبل، خاصةً في الوقت الذي لم تظهر فيه بالبرلمان أي نية لمناقشة قانون المحليات خلال الفترة المقبلة.

وذهب البعض إلى أن البرلمان قد يرجىء المناقشة إلى دور الانعقاد المقبل، حيث أن قانون الإدارة المحلية نفسه سيأخذ وقتًا كبيرًا خلال مناقشته بالجلسة العامة، إضافةً إلى أن هناك أولويات تشريعية أخرى، على رأسها مناقشة الموازنة العامة، والتي ستنتهي بالتزامن مع الإجازة البرلمانية في يونيو المقبل.

وتوقع برلمانيون من أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تنعقد الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات المحلية، بما يخالف برنامج الحكومة.

وقال النائب علاء عبد المنعم لـ"التحرير" إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال أيام، مضيفًا أن البرلمان سيرسله إلى مجلس الدولة لضبط صياغته.

ويرى عبد المنعم أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد يصدر قرار بتشكيلها في أبريل المقبل، متوقعا أن يمهد القانون لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

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فيما قال النائب عفيفي كامل إن "الهيئة الوطنية للانتخابات منصوص عليها في الدستور، وبالتالي لابد من تشكيلها خلال الفترة المقبلة، بعد أن أُسقط عمل اللجنة العليا للانتخابات بحكم نصوص الدستور".

وأضاف: "في تقديري ستعقد الانتخابات الرئاسية أولا، على الرغم من الأعباء الكبرى التي تلقى على عاتق عضو مجلس النواب، نظرًا لغياب المجالس المحلية، إلى جانب أن الظرف الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات المحليات في 2017، بسبب المناقشات الضخمة المتوقعة حول القانون نتيجة اختلاف الرؤى".

ومن جانبه، توقع النائب محمد سليم أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات لن يأخذ وقتًا كبيرًا بعد إقرار مشروع القانون، معتبرًا أن "التوقيت والضغط قد يخرج انتخابات المحليات - في حال إجرائها هذا العام - بشكل غير متناسب مع ما يتطلع إليه الجميع، خاصةً أنها تأتي بعد غياب 6 سنوات، لذا فمن المتوقع أن تُجرى الانتخابات الرئاسية أولًا".