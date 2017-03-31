نائبتان في «دعم مصر»: نرفض تخفيض سن القضاة.. والكبار أكثر خبرة وقدرة

التحرير

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اعترضت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، اليوم الجمعة، على مشروع قانون خفض سن القضاة لستين عامًا، مضيفةً أن "التاريخ يشهد أن القضاة كبار السن لديهم مزيد من الخبرة والقدرة على الفصل في المنازعات بين المواطنين بكل حكمة، ولا بد أن نخفف الأعباء الواقعة عليهم، وليس تخفيض سن العمل".

وأكدت النائبة - في تصريحات خاصة لـ"التحرير" - أن "البرلمان ليس في معركة مع القضاة كما يردد البعض، ولكن المجلس له رؤية تشريعية، ولا نتدخل في أحكام القضاء، نحن نعمل على التنظيم التشريعي وهذا حقنا دستوريًا، وفيما يخص شأنهم الداخلي لا نتجاوز في حقهم".

ورجحت منال ماهر أن خفض السن لن يلقى قبولًا من قبل اللجنة التشريعية ونواب المجلس.

وفي ذات السياق، أعلنت أيضًا النائبة عبلة الهواري، عضوة اللجنة التشريعية بمجلس النواب وائتلاف "دعم مصر"، رفضها لمشروع القانون، معتبرةً أن "القاضي كلما كبر في السن اكتسب خبرة ومهارة أكثر، ولايجوز إنهاء خدمته عند سن الستين مثل أي موظف في الدولة، بهذا سنخسر الخبرة والكفاءة"، لكنها أبدت رفضها أيضًا للمقترح المقدم من النائب مصطفي بكري لمد سن القضاة حتى 72 عامًا.

وقالت النائبة لـ"التحرير" إن "التوقيت غير مناسب لإثارة الخلاف مع القضاة، لدينا قضايا مهمة في الخارج والداخل لها أولوية، قانون الهيئات القضائية مقترح جيد، وتوسيع دائرة الاختيار لرؤساء الهيئات القضائية سيجعل الرئيس يختار بشكل أفضل، لكن لدي اعتراض على توقيته".

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ويعتزم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن، تقديم مقترح بقانون للبرلمان، الأسبوع المقبل، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، الخاصة بالمادة رقم 69، لخفض سن المعاش القضاة إلى 65 عامًا بدلاً من 70 عامًا.

وقال أبو حامد إن مقترح القانون يتضمن إحلال النص الآتي بدلًا من المادة 69: "استثناءً من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى بوظيفة القضاء أو يُعين فيها من جاوز 65 عامًا، على أن يتم خفض السن لـ60 عامًا بعد مرور 5 سنوات من تطبيق هذا القانون".

وتابع بقوله، ضمن المذكرة الايضاحية، إن "ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت قبل ثورة 25 يناير، خاصةً أيام الحزب الوطني المنحل، للإبقاء على أشخاص بعينهم في مواقعهم لأهداف سياسية، وكان يتم المد لـ60 عامًا حتى وصلت إلى 70 عامًا فى القانون الحالي".

وأضاف أبو حامد: "استمرار القاضي حتى هذا السن، وما يصاحبه من ضعف صحي وتغيرات ذهنية يفعلها الزمن عند معظم الأشخاص، يؤثر على سير العدالة، ويغلق الباب أمام ترقي وتصعيد أجيال جديدة من القضاة في المواقع القيادية".