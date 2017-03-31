ملك اﻷردن يبدأ زيارة للولايات المتحدة الثلاثاء القادم

عمان - (أ ش أ):

يبدأ العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء القادم، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لبيان صادر، اليوم الجمعة، عن الديوان الملكي الهاشمي، ستركز مباحثات الملك عبدالله الثاني، مع الرئيس الأمريكي، التي ستجري في الخامس من أبريل القادم، على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما يلتقي العاهل اﻷردني، خلال الزيارة، مع عدد من أركان الإدارة الأمريكية.