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مرتضى منصور: طارق عامر «خرَّب» الاقتصاد المصري

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مرتضى منصور: طارق عامر «خرَّب» الاقتصاد المصري مرتضى منصور: طارق عامر «خرَّب» الاقتصاد المصري

التحرير

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، هو سبب خراب ، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته خلال الجمعة العمومية في القلعة البيضاء اليوم الجمعة.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، "خراب اقتصاد مصر بسبب طارق حسن عامر، كلنا متأثرين بالدولار، لو مكنتش دفعت فلوس ستانلي كان زماني في أزمة، والمبلغ اتضاعف لما اشتريه نهائي بسعر الدولار ده هيكلفني 30 مليون جنيه".

وأضاف مرتضى منصور "ستانلي جايبه بـ 400 ألف دولار، دلوقتي سعره 30 مليون جنيه، أجيب منين وهيفرق معانا ماديا، ولحد دلوقتي بسدد ديون اللاعبين من أيام ممدوح عباس".

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وشدد منصور على أن الزمالك يحتاج إلى انضاط وهذا قادم، ولن يكون هناك خروج عن النص في الفترة المقبلة، مضيفًا أن "إيناسيو اللجنة اختارته، ومجبتش الآن جيريس عشان الدولار، وكان له مطالب زيادة، واللي حكمني فرق العملة".

واستكمل "ايناسيو جايب معاه مساعد مدرب ومخطط بدني والجهاز المعاون الحالي باقي وهم خالد جلال ومحمد صبري وأيمن طاهر".

وأشار إلى "محمد حلمي راجل محترم ومسابش المركب ونط فضل مستمر وفي أي وقت هنحتاجه هيكون موجود"، لافتًا إلى أن بداية العمل في فرع أكتوبر سيكون يوم 8 إبريل المقبل.

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