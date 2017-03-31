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«تويوتا» تكشف عن نظرتها المستقبلية لسيارات «4X4»

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«تويوتا» تكشف عن نظرتها المستقبلية لسيارات «4X4» «تويوتا» تكشف عن نظرتها المستقبلية لسيارات «4X4»

التحرير

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كشفت شركة "تويوتا" اليابانية، عن مفهوم جديد لها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تسعى لترسخ مفهوم بناء السيارات الرياضية الفاخرة بشكل أساسي.

وبحسب موقع "ذا موتور ريبورت" المتخصص في السيارات، فإن تويوتا تنوي إصدار مفهوم "FT-4X” الجديد خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات.

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وأوضحت الشركة اليابانية العملاقة أنها ستزود السيارة التي لا تزال في طور المفهوم بمحرك بيواكب الطابع الرياضي في العالم.

وأشارت إلى أن المفهوم الجديد يمثل نظرة تويوتا المستقبلية نحو السيارات التي تعمل بالدفع الرباعي "4X4”، مؤكدة أن السيارة ستشمل عدد من التغيرات التقنية الواضحة على مستوى الإطارات وأسلوب عرض المعلومات وغيرها.

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التحرير

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