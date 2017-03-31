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نجم نابولي على رادار مانشستر يونايتد

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نجم نابولي على رادار مانشستر يونايتد نجم نابولي على رادار مانشستر يونايتد

التحرير

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن البلجيكي درايس ميرتينز لاعب نادي نابولي الإيطالي يعتزم الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، حيث سيكون البريميرليج هو وجهته القادمة.

وقالت التقارير، إن محادثات هاتفية جرت بين اللاعب ومانشستر يونايتد؛ للانضمام إلى فريق الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ولم يتوصل اللاعب البلجيكي لاتفاق لتمديد عقده مع نادي نابولي، حيث ينتهي عقده الحالي مع الفريق في صيف عام 2018.

ويعتبر اللاعب درايس ميرتينز من أفضل لاعبي نابولي هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 11 آخرين في 36 مباراة في  مختلف البطولات.

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التحرير

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