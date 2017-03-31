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«msn» يعود لتدريبات برشلونة استعدادا لغرناطة

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«msn» يعود لتدريبات برشلونة استعدادا لغرناطة «msn» يعود لتدريبات برشلونة استعدادا لغرناطة

التحرير

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انضم ثلاثي خط هجوم برشلونة المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروجواياني لويس سواريز، اليوم الجمعة، لتدريبات الفريق بقيادة لويس إنريكي، استعدادا لمواجهة غرناطة، بعد غد الأحد، بالليجا.

كان ميسي، عاد مساء الأربعاء إلى برشلونة بعد انتهاء التزاماته الدولية مع منتخب بلاده، لكنه لم يشارك في تدريبات أمس، قبل أن يشارك اليوم برفقة نيمار وسواريز، العائدين للفريق بعد مشاركتهم ايضا مع منتخبات بلادهم.

وسيعود البلاوجرانا للتدرب غدا السبت صباحا، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي لإنريكي قبل مواجهة غرناطة على ملعب لوس كارمينيس الجديد.

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ولن يتمكن ميسي، الموقوف عن اللعب مع منتخب الأرجنتين أربع مباريات، من المشاركة مع الفريق الكتالوني أمام غرناطة لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل برشلونة وصافة جدول الليجا برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين خلف ريال مدريد.

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التحرير

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