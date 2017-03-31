مورينيو: أشعر بالأسف تجاه شفاينشتايجر.. ما فعلته معه غير صحيح

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أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أسفه تجاه لاعبه الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر، المنتقل لفيرق شيكاغو فاير الأمريكي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، بخصوص لقاء الفريق أمام وست بروميتش ألبيون، خلال مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كان مورينيو قد استبعد شفاينشتايجر من قائمة الفريق لمباريات عديدة، علاوة على استبعاده من قائمة الفريق في بطولة الدوري الأوروبي "يوربا ليج".

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وقال مورينيو: "أشعر بالأسف تجاه شفاينشتايجر من أجل ما فعلته معه، ولا أريد الحديث عنه كلاعب، أريد الحديث عنه كمحترف وإنسان، وآخر ما قلته له قبل أن يرحل هو أن ما فعلته معه لم يكن صحيحاً، يجب أن أكون محقاً معك الآن، لذلك عندما طلب الرحيل وافقت".

وتابع المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد: "لذلك أشعر بالأسف من أجل فترتي الأولى معه، هو يعلم ذلك وأنا سعيد لأنه يعلم هذا، سوف أفتقد رجل رائع، محترف رائع ذو تأثير بالتدريبات، لم أتمكن من منعه من الرحيل، حتى عندما كنت أعلم عدد المباريات الكثيرة لنا وحقيقة أن الفريق قد يحتاجه، أتمنى له حياة سعيدة في شيكاغو".