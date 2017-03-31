ليفربول يواجه مستقبل ريال مدريد في الحرمان من الصفقات

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أفادت تقارير صحيفة إنجليزية، بأن فريق ليفربول الإنجليزي يواجه عقوبة منعه من التعاقد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليواجه بذلك نفس العقوبة التي تم توقيعها على ريال مدريد الإسباني بحرمانه من التعاقدات خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن ليفربول يواجه عقوبة الإيقاف بسبب تعاقده مع اللاعب صاحب الـ12 عام ستوك ستارلت، متعهداً بدفع رسوم دراسته المدرسية.

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وتكون هذه الصفقة مخالفة للقوانين المتبعة، إذ أن النادي في حال ثبت تورطه في هذه الصفقة، فمن المتوقع ان يتم تغريمه حيث ومنعه من دخول سوق الانتقالات بسبب ضمه للاعب قاصر.

يذكر أن إدارة الريدز كانت قد وعدت كلوب بتأمين ميزانية كبيرة من اجل الدخول سوق الانتقالات الصيفي وتدعيم صفوف الفريق من اجل الموسم المقبل.