أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

نيمار: لا أستعجل التتويج بالكرة الذهبية

Google+ Print
نيمار: لا أستعجل التتويج بالكرة الذهبية نيمار: لا أستعجل التتويج بالكرة الذهبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، أنه لا يستعجل التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، خلال الفترة الحالية.

وقال نيمار، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة: "التتويج بالكرة الذهبية شيء وضعته كهدف أمامي، وسيكون انتصارًا شخصيًا، ولكني لست متسرعًا".

وأضاف: "الطموحات الشخصية ليست السبب في لعبي كرة القدم، أنا ألعب للمتعة، وأحب أن أساعد زملائي وفريقي، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فإن الجوائز الشخصية ستأتي".

شاهد أيضا

وعن علاقته بالثنائي ليونيل ميسي، ولويس سواريز، نجمي برشلونة، قال "العلاقات مهمة خارج الملعب، فنحن أصدقاء، داخل الملعب نحن نكمل بعضنا البعض".

واختتم "ميسي لاعب أحترمه منذ انتقالي لبرشلونة، وساعدني كثيرًا، ودائمًا أحترم إصراره وأدائه".

وتألق نيمار خلال الفترة الماضية مع الفريق الكتالوني، وقاد الفريق للتأهل التاريخي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة لقيادة منتخب بلاده للانتصار على أوروجواي وباراجواي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن