نيمار: لا أستعجل التتويج بالكرة الذهبية

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أكد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، أنه لا يستعجل التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، خلال الفترة الحالية.

وقال نيمار، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة: "التتويج بالكرة الذهبية شيء وضعته كهدف أمامي، وسيكون انتصارًا شخصيًا، ولكني لست متسرعًا".

وأضاف: "الطموحات الشخصية ليست السبب في لعبي كرة القدم، أنا ألعب للمتعة، وأحب أن أساعد زملائي وفريقي، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فإن الجوائز الشخصية ستأتي".

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وعن علاقته بالثنائي ليونيل ميسي، ولويس سواريز، نجمي برشلونة، قال "العلاقات مهمة خارج الملعب، فنحن أصدقاء، داخل الملعب نحن نكمل بعضنا البعض".

واختتم "ميسي لاعب أحترمه منذ انتقالي لبرشلونة، وساعدني كثيرًا، ودائمًا أحترم إصراره وأدائه".

وتألق نيمار خلال الفترة الماضية مع الفريق الكتالوني، وقاد الفريق للتأهل التاريخي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة لقيادة منتخب بلاده للانتصار على أوروجواي وباراجواي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.