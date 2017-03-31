بعد انضمام داوود.. دورتموند صائد «المواهب» في أوروبا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يمتلك فريق بوروسيا دورتموند الألماني مجموعة من أفضل كشافي المواهب في أوروبا، يعملون على جلب واقتناص المواهب من جميع أنحاء العالم لتطوير مستواهم واستخداهم بالشكل الملائم والأمثل داخل أروقة سجنال إيدونا بارك.

بعض تلك المواهب يتم جلبها في الأساس لتطوير مستواها وتسويقها جيدا، ثم يتم بيعها، بعد ذلك إلى أضخم أندية أوروبا، والبعض الآخر يتم تأمينها لتكون مستقبل النادي فيما بعد.

وفد أعلن الفريق الأصفر، أمس الخميس، عن تعاقده مع اللاعب الألماني صاحب الأصول السورية محمود داوود، من بورسيا مونشنجلادبخ، على أن ينضم اللاعب إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك بداية من الصيف المقبل.

في التقرير التالي، نستعرض أبرز المواهب التي يضمها فريق دورتموند الألماني:-

إيزاك

السويدي ألكسندر إيزاك، يعتبر أصغر اللاعبين الذين يضمهم دورتموند في قائمته، 17 عاما فقط، ويلعب بمركز المهاجم الصريح، أبهر العديد بموهبته الكبيرة خاصة ريال مدريد الإسباني والذي حاول خطف توقيعه خلال الصيف الماضي، ويلقبه العديد في بلده بـ "إبراهيموفيتش الجديد"، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الفريق عام 2022.

بوليسيتش

الأمريكي كريستيان بوليسيتش، يلعب مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرةالقدم، وخطف مكانا في التشكيلة الأساسية للفريق الأصفر بسرعة البرق، فرغم سنه الذي لم يتجاوز الـ18 عاما، إلا أن جناح قوي وصريح ومهاري للغاية.

وقع اللاعب الأمريكي عقدا جديدا مع الفريق لحمايته من محاولات خطفه، خاصة وأن يورجن كلوب المدير الفني الحالي لـ ليفربول الإنجليزي قد أعلن رغبته في التوقيع مع بوليسيتش، ومن المتوقع أن ينتهي عقد اللاعب بحلول 2020.

باسلاك

الألماني فيليكس باسلاك، والذي أثبت نفسه بقوة في مركزين، هما مركز الجناحين وكظهير أيمن أيضا، يمتلك من العمر 18 عاما فقط، ويبدو أن المنتخب الألماني بالإضافة لدورتموند سيعملان على زيادة مهارات اللاعب للإعتماد عليه كركيزة أساسية في الفترة المقبلة، خاصة أن مركز الظهير يعاني من نقص داخل الفريق الأصفر.

ديمبلي

الفرنسي عثمان ديمبلي، صاحب الـ19 عام، أحد أقوى وأمهر المواهب الصاعدة بقوة داخل أوروبا، إستطاع إثبات نفسه داخل الفريق منذ مجيئه في صيف 2016 الماضي من رين الفرنسي.

يعتمد عليه توماس توخيل مدرب الفريق كثيرا في جميع المبارايات تقريبا، وصرح من قبل أن ديمبلي سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.. ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب عام 2021.

شاهد أيضا

مور

اللاعب التركي إيمري مور، صاحب الـ19 عام، إنضم لدورتموند في الصيف الماضي من نوردشيلاند الدانماركي، وإستطاع أن يخطف القميص رقم 9 في دورتموند بسرعة كبيرة.

وينتهي عقد اللاعب الذي وقعه الصيف الماضي في 2021.

ميرينو

الإسباني ميكل ميرينو، صاحب الـ20 عام، ضمه دورتموند الموسم الماضي حيث وقع ميرينو، عقداً مع دورتموند حتى 2021 في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بنحو 5 ملايين يورو (5.5 مليون دولار) قادماً من اوساسونا الاسباني.

ويقدم هذا الموسم أداءا إستثنائيا مع الفريق حيث وصفه مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند "موهبة رائعة لمدرسة كرة القدم الإسبانية".

داوود

أعلن دورتموند تعاقده مع اللاعب الألماني ذو الأصول السورية محمود داوود، أمس الخميس، من بوروسيا مونشنجلادباخ، على أن ينضم ببداية الموسم المقبل رسميا.

وشارك داوود صاحب الـ21 عام، في 77 مباراة مع مونشنجلادباخ خلال ثلاث مواسم، سجل فيهم 9 أهداف.

قال عنه ماريكل زورك "محمود داوود يمتلك موهبة عالية للغاية ويعد من اللاعبين البارزين في وسط الميدان الذي نراقبه عن قرب منذ عدة سنوات، وأثبت بالفعل قدرته على اللعب في أعلى المستويات".

فيما قال أندريه شوبرت، مدرب مونشنجلادبخ السابق "محمود من اللاعبين العظماء ويمتلك تقنية لا تصدق، ولكنه بحاجة إلى تعلم بعض الأمور، والذي يحرص دائما على سلك الطريق السهل، ودائما ما يبحث عن حلول إبداعية تجعل من شكل المنافسين سيء للغاية".

فيجل

الألماني يوليان فيجل، صاحب الـ21 عام، يلعب في مركز خط الوسط مع دورتموند وخطف مكانا أساسيا في التشكيلة الأساسية منذ إنضمامه من ميونيخ 1860 الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، واستطاع هذا الموسم أن يحسم 20 إستخلاصا من أصل 25، وبلغت دقة تمريراته 90%.

وشارك أساسيا هذا الموسم في 21 مباراة من أصل 24 مع دورتموند.