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بالزي الفرعوني والأغاني الوطنية.. حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة

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مصراوي Masrawy

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (1)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (1)

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (2)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (2)

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (3)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (3)

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (4)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (4)

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (5)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (5)

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (6)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (6)

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (7)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (7)

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (8)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (8)

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (11)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (11)

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (12)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (12)

حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (13)حي العجوزة يحتفل بالعيد القومي للجيزة (13)

كتب - علاء أحمد:
تصوير - علاء أحمد ومحمود أبو ديبة:

نظم حي العجوزة، احتفالية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة، وذلك بشارع وادي النيل المتفرع من شارع جامعة الدول العربية.

وتخلل الاحتفالية عدد من الفقرات الترفيهية، مثل حفل غنائي قدمه عدد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمن الفقرات أيضًا فرقة ترتدي زي فرعوني يجوب شوارع جامعة الدول.

وقدمت الفرقة الموسيقية عدد من الأغاني الوطنية والفلكلورية، وسط تفاعل من الحضور. كما قدم عدد من المشاركين معروضات ومشغولات يدوية بطول الشارع.

جاء ذلك في حضور اللواء جمال الشبكشي رئيس الحي وعدد من قيادات محافظة الجيزة.

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