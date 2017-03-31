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بالصور.. عروض فنية في احتفال "يوم اليتيم" بنجع حمادي

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مصراوي Masrawy

عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (1)عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (1)

عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (2)عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (2)

عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (3)عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (3)

عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (4)عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (4)

عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (5)عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (5)

عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (6)عروض فنية في احتفال يوم اليتيم بنجع حمادي (6)

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

نظّمت جمعية قلب واحد لتنمية المجتمع بنجع حمادي، اليوم الجمعة، احتفالًا بقرية طوبيا، تزامنًا مع قرب الاحتفالات بيوم اليتيم، بحضور عددٍ من القيادات الشعبية وعشرات اليتامى من نجع حمادي وقُراها.

وقُدمت خلال الاحتفال العديد من العروض الفنية والترفيهية، منها عروض غنائية وشعرية وفقرة "الأراجوز"، بالإضافة إلى عروض مسرحية، واستمر الاحتفال من صباح اليوم حتى الخامسة مساءً.

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