الأطفال المرضى بحاجة للراحة حتى إذا بدوا في حالة من الحيوية

(د ب أ)-

عندما يمرض الأطفال، لا يتصرفون أبدا بالطريقة التي يتوقعها منهم البالغون. فبعضهم يلعب في أرجاء المنزل حتى عند المعاناة من الحمى.

وفي مثل هذه الحالات، يجب على الآباء التأكد من أن الطفل المريض يحصل على قدر كاف من الراحة. فالألعاب الهادئة التي لا تتطلب الحركة وقراءة القصص يمكن أن تكون وسيلة نافعة للمساعدة في قلة تحركهم دون الحاجة إلى اعتراضهم على أن الأمر يشبه فترة الخلود للنوم.

غير أنه عادة ما يميل الأطفال المرضى إلى أن يكونوا أكثر قلقا وبحاجة إلى الانتباه. ويحتاجون إلى الشعور أن آبائهم بالقرب منهم ويساهم احتضانهم والاستماع إلى أغانيهم المفضلة في تحسين حالتهم .