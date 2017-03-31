بالفيديو والصور.. ''زفة بالمزمار البلدي'' لرئيس مدينة كفر الشيخ الجديد

كفر الشيح - إسلام عمار:

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو وصور، يتضمنان رصدًا لاستقبال موظفين وشباب من مدينة كفر الشيخ، للمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ الجديد، محمولًا على أعناقهم، وسط زفة بالطبل والمزمار البلدى، فى أول أيام توليه مهام منصبه الجديد، أمس الخميس.

وكان اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا يوم الأربعاء الماضي، حمل رقم 5865 لسنة 2017، بتكليف المهندس علي عبد الستار سيد أحمد، للعمل رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ، خلفًا للمهندس سمير غباشى، والذى سيُحال للتقاعد خلال شهر إبريل المقبل.

يشار إلى أن المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ شغل منصب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، ثم تولى مهام رئيس مدينة سيدى غازى الجديدة، ليتولى فيما بعد مهام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ثم مستشارا لمحافظ كفر الشيخ للمشروعات، وأخيرًا كلفه المحافظ بمهام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.