لأولاد الذوات.. 500 ألف جنيه سعر برنامج العمرة بغرفة مطلة على الحرم

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كتب- محمد عبدالجليل ومحمد الأشموني

9 أيام إفطار وعشاء فقط.. والتعاقد يبدأ من 40 ألف جنيه ويصل إلى 411 ألف قابلة للزيادة

المسافر يدفع من 5 الآف إلى 20 ألف جنيه لاصطحاب الأطفال.. وفارق سعر العملة يتحمله المعتمر

ارتفعت أسعار العمرة هذا العام بشكل جنوني، وفي إحدى الشركات بدأت الرحلات من 40 ألف جنيه، ووصلت إلى 296 ألف جنيه، إذا كانت في آخر رمضان، مضاف إليها 115 ألف جنيه، لقاء الإقامة في غرفة مطلة على الكعبة، والسعر غير شامل الأطفال ويرتفع حسب سعر الريال، وكافة المصاريف الإضافية، يتحملها المعتمر وتدفع بشكل فوري.

ووضعت شركة سياحة برامجها لموسم 1438 هجرية، حيث قامت بوضع قائمة مختلفة الأسعار بحسب التوقيت والفندق، وطبيعة الغرفة.



وتم تقسيم برامج الرحلات على سبع مرات، تبدأ من 20 إبريل وتنتهي مع آخر شهر رمضان المعظم، وتعد الرحلة الأخيرة هي الأغلى والأكبر من حيث التكلفة.

الرحلة الأولى.. تبدأ رحلة الذهاب الأولى من 20 إبريل 2017، وتنتهي في 28 من الشهر ذاته، أي 9 أيام و 8 ليالي، بتكلفة 53 ألف 850 جنيه شاملة إفطار وعشاء في المدينة وإفطار فقط في مكة، وفي حال طلب غرفة مطلة على الحرم بالمدينة او مكبة يضاف مبلغ 7200 جنيه، وإذا كانت الغرفة مطلة على الكعبة يتم دفع مبلغ إضافي قدره 9350 جنيه.

الرحلة الثانية.. تبدأ من 5 مايو وحتى 12 من الشهر ذاته، وتصل سعر الرحلة إلى 51 ألف جنيه شاملة إفطار وعشاء بمكة، وإفطار فقط في المدينة، أضف إلى ذلك وجود سعر مميز للغرف المطلة على الحرم والكعبة، حيث يتم إضافة 9350 جنيه فوق سعر الرحلة، أما الرحلة الخمسة أيام، فسعرها 40 ألف جنيه.

الرحلة الثالثة.. تبدأ من 18 مايو 2017 وتنتهي في 26 من الشهر ذاته وسعر العمرة بها51 ألف 750 جنيه، أضف إليها سعر الغرفة المميزة المطلة على الكعبة بمبلغ 9250 جنيه.

الرحلة الرابعة.. وهي رحلة شعبان ويصل متوسط السعر بها إلى 100 ألف جنيه، شاملة افطار وعشاء بالمدينة وإفطار فقط في مكة، بالإضافة إلى 29 ألف 200 جنيه، للغرفة المطلة على الكعبة.

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الرحلة الخامسة.. وتبدأ أول رمضان، ويتراوح سعر الرحلة مابين 112 جنيه، إلى 124 ألف جنيه، إضافة إلى 27 ألف و 550 جنيه سعر الغرفة المطلة على الكعبة، و 19 ألف جنيه سعر الغرفة المطلة على الحرم.



الرحلة السادسة.. في منتصف رمضان، ويترواح السعر مابين 107 ألف وحتى 112 ألف بالإضافة إلى أنه في حالة الرغبة في الغرفة المميزة المطلة على الكعبة يتم دفع 23 ألف جنيه إضافي.



الرحلة السابعة.. والأخيرة فهي الأغلى، حيث يصل سعرها في الغرفة الفردية إلى 296 ألف جنيه، شاملة إفطار وسحور، وسعر الغرفة المطلة على الحرم في المدينة أو مكة، 43 ألف جنيه، أما الغرفة المطلة على الكعبة، فسعرها يصل إلى 115 ألف جنيه، أي أن سعر الرحلة مضاف إليها سعر غرفة مطلة على الكعبة، يصل إلى 411 ألف جنيه.



وقالت الشركة، إن الأسعار السابقة، لقاء وجبة "إفطار وعشاء أو إفطار وسحور"، بفنادق المدينة، وإفطار فقط، بالفنادق الأخرى طوال مدة الرحلة، كما انها شاملة الإقامة بفنادق 5 نجوم، قريبة من الحرمين الشريفيين، وتذكرة الطيران ذهاباً وعودة، والإنتقالات الداخلية بمكة والمدينة "الدرجة السياحية".

كما تشمل الأسعار، زيارة جبل أُحد، وكذا مقابر شهداء أُحد، ومسجد قباء، عدا رحلات رمضان.

وأوضحت، أنه في حال أراد المعتمر السفر في درجة رجال الأعمال فانه يضاف مبلغ 5 ألآف جنيه فوق التكلفة السابقة، إضافة إلى 4500 للطفل المرافق من عمر يوم وحتى سنتين، و 10 الآف و 600 جنيه للأطفال حتى عمر 11 سنة.

كل ماسبق قابل للزيادة في حال تغير سعر الريال السعودي، أو حدث ارتفاع في سعر التذكرة، وكذا يتم تحميل المسافر، أي رسوم إضافية تفرضها السلطات السعودية أو المصرية، على أن يكون التحصيل مقدماً.