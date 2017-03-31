خالد الشافعى لـ«الحكومة»: 92 مليارًا من مخالفات البناء في الزراعات تنعش الخزانة

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قال خالد الشافعى أمين العاصمة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن هناك آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية تم التعدى عليها وتحويلها إلى أراضي بناء، والدولة لم تحقق أى استفادة من هذا التحول بخلاف المحاضر والغرامات التى تم توقيعها على بعض المتعدين على الأراضى.

وأوضح "الشافعى" أنه وفقا للتصريحات الرسمية الصادرة عن مسئولين بوزارة الزراعة، فإن عدد حالات الأفدنة المهدرة جراء تحويلها إلى مبان بلغ 87.809 أفدنة، بخلاف الأفدنة التى لم يتم حصرها بعد، مشيرا إلى أن سعر الأراضى التى تم التعدى عليها بلغ 368 مليار جنيه، حال تم احتساب سعر المتر الواحد بـ1000 جنيه للمبانى.

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واقترح "الشافعى" تحصيل 25% ضريبة قطعية من هذا المبلغ، التى تبلغ 92 مليار جنيه، يمكن أن تدخل ميزانية الدولة خلال أسابيع قليلة حال الاهتمام وفتح هذا الملف، تساعد فى سد عجز الموازنة، ويمكن تشكيل لجنة من الجهات المختصة والرقابية لتحصيل هذه المبالغ.

وأكد أمين العاصمة أن هدم المبانى على الأراضى الزراعية ليس حلا ولا يدر للدولة أى مبالغ، بل إنه يضيع مليارات الجنيهات تم صرفها على إنشاء هذه المبانى، لذلك من الأفضل تحصيل ضريبة 25% على سعر الأفدنة الزراعية التى تحولت إلى مبان.