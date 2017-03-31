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لجنة الاستثمار تخاطب الحكومة لإنشاء مصنع تدوير قمامة بسوهاج

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لجنة الاستثمار تخاطب الحكومة لإنشاء مصنع تدوير قمامة بسوهاج لجنة الاستثمار تخاطب الحكومة لإنشاء مصنع تدوير قمامة بسوهاج

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خاطبت لجنة الاستثمار بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القرار الرئاسي الصادر عام 2015 بتخصيص 118.7 فدان لإنشاء مدفن صحي، ناحية نجوع مازن بمركز دار السلام، وذلك لتعديل قرار التخصيص لإنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة والزراعية.

وانعقدت لجنة الاستثمار بالمحافظة، بحضور اللواء عصام العلقامى والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة.

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ووافقت اللجنة على إقامة محطة تمويل سيارات وآلات زراعية بناحية نجع الزرابي بمركز طهطا، كما وافقت على نقل مستودع توزيع اسطوانات بوتاجاز بناحية جزيرة الشورانية مركز المراغة إلى حوض الجزيرة رقم 3 قطعة 13.

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