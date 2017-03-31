عضو تكتل «25-30» يكشف أسباب إحالته للتحقيق أمام هيئة مكتب البرلمان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل «25-30»، إنه تم إخطاره بشكل رسمي من قبل الأمين العام لمجلس النواب الإثنين الماضي، بالتحقيق معه أمام هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين) عقب انتهاء جلسات يوم الثلاثاء 28/3/2017، وذلك دون إبداء أسباب، أو صدور قرار من الجلسة العامة.

ولفت في بيان له، إلى أنه حضر للتحقيق فى الموعد المحدد وعرف أن السبب هو شكوى مقدمة من أحد النواب يتهمه بمحاولة ضربه أثناء جلسة يوم الأحد الماضي 26/3/2017. مضيفا: «علمًا بأن فيديو الجلسة التى شهدت الواقعة مسجل وعرضته قناة صوت الشعب، وهو يظهر بوضوح أن هذا النائب هو من تجاوز بحق نواب تكتل 25/30، وأن كل من كان موجودًا منهم بالقاعة -وأنا معهم- تصدى لهذا التجاوز، عندما رأى أن رئيس المجلس لم يوقفه عند حده، ولم يصل الأمر إلى حد الاشتباك بالأيدي، كما لم تصدر عنى أية ألفاظ غير لائقة، ومضبطة المجلس موجودة وتشهد بذلك».

وأشار إلي أن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أكد له أن كرامته أهم وأبقى من عضويته، وأنه في حالة خلاف حقيقي وعميق مع معظم نواب الأغلبية وأنه يري أنهم السبب الرئيسي فى سوء أداء البرلمان.

شاهد أيضا

وتابع: «لم تكن تلك هي المحاولة الوحيدة فى هذا اليوم من قبل بعض النواب لافتعال أزمة مع تكتل 25/30 بشكل يثير الشكوك بأن الهدف كان إفساد الجلسة التي استطاع خلالها التكتل أن يقنع الأغلبية التى غيرت رأيها داخل القاعة -وهو موقف أشدنا به- وصوتت مع التكتل ضد مشروع الحكومة لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يلغى الإشراف القضائي على الانتخابات بعد 10 سنوات من إقرار الدستور فى 2014، استنادًا إلى تفسير خاطئ لنص المادة 210 من الدستور، وهو ما يفتح الباب للعودة لعصر تزوير إرادة الشعب بكل ما يترتب على ذلك من كوارث».

واستطرد عضو تكتل «25-30»: «وسواء انتهى الأمر عند هذا الحد أو لم ينته، فإنني أحب أن أؤكد على عدد من المعاني، منذ أن دخلت مجلس النواب لم أعتذر لأحد ولم أطلب عفوًا من أحد، هذا لأني لم أخطئ بحق أحد، ولو أخطأت يوما فلن أستكبر عن الاعتراف بخطئي، ولن أطلب عفوًا أو سماحًا وإنما سأتحمل نتيجة أقوالي وأفعالي كرجل مسئول، أستشعر حجم المسئولية وعظم الأمانة التى كلفت بحملها من قبل أبناء دائرة دسوق وقلين الشرفاء، وقد عقدت النية الصادقة أن أؤدي واجبي بكل نزاهة وإخلاص، وأعرف أنني مهما اجتهدت فلن أوفي الناس حقها أو أسدد دينها، ولست مدينًا لأحد سوى الشعب الذى أشرف بتمثيله، والذي يدفع لي راتبي نظير ذلك، ولهم فقط نؤكد أننا نبذل كل جهد ممكن، لكن الأغلبية البرلمانية لا تساعدنا لكي نقدم لكم كل ما تستحقون».

واختتم بيانه قائلاً: «لم أسع يومًا لافتعال المشكلات، وأتمنى للشعب المصرى برلمانًا أفضل، وأن يكون مستوى الحوار فيه أرقى، وأن ينتهي كل جدال بتصويت إلكتروني يثبت فى المضبطة وينشر على الرأى العام، ونأمل أن ينتصر فيه كل نائب لما يعتقد أنه فى صالح الوطن والمواطنين، وحتى يتحقق ذلك نرجو كل ناخب أن يراقب نوابه ويحاسبهم».