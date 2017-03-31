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وزير التنمية المحلية: نتطلع لنقلة نوعية للقضاء على الفقر والأمية

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وزير التنمية المحلية: نتطلع لنقلة نوعية للقضاء على الفقر والأمية وزير التنمية المحلية: نتطلع لنقلة نوعية للقضاء على الفقر والأمية

مصراوي Masrawy

هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كتبت- ندى الخولي:

قال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية "إننا طواقين لنقل الفقراء من أهل نقلة نوعية من خلال العمل على القضاء على الأمية من خلال برنامج قومي وكذلك القضاء على الفقر".

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفي بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة، أن هناك اتفاق حول تعاون وتنسيق كامل مع وزارة الأوقاف في توفير فرص عمل بالمحافظات.

وأشاد الشريف بدور وزارة الأوقاف الرائد في عملية التنمية بالمحافظات، وخاصة في مجال الدعوة وإصلاح الخطاب الديني.

وثمن الشريف دور المشاركة والمجتمعية في إنشاء بيوت الله والمستشفيات والمدارس، مضيفا أنه تم الاتفاف أنه سيتم الاستمرار لتوفير فرص عمل للشباب بكافه المحافظات.

المؤتمر حضره محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، بحضور عدد من الدعاة بديوان عام المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للجيزة.

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