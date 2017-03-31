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نائب بالوادي الجديد يلتقي وزير العدل لحل مشاكل العاملين

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نائب بالوادي الجديد يلتقي وزير العدل لحل مشاكل العاملين نائب بالوادي الجديد يلتقي وزير العدل لحل مشاكل العاملين

مصراوي Masrawy

النائب جمال آدم

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال جمال آدم، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان له: "إنه التقى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لمناقشة عدة موضوعات تخص المحافظة ومشاكل العاملين بها".

وأكد آدم، أنه خلال اللقاء، طالب وزير العدل بإنشاء مبنى لمحكمة الخارجة، بدلا من المقر المؤقت الذي يقع بمركز مصادر التعلم التابع لمديرية التربية والتعليم، كما طالب بزيادة البدل النقدي، والحوافز الخاصة بالعاملين بالشهر العقاري، أسوةً بالمحافظات الأخرى.

ولفت النائب إلى أنه طالب كذلك بصرف الحوافز والبدلات النقدية المتأخرة للعاملين التابعين للوزارة في المحافظة، فضلاً عن حل مشاكل مكاتب الخبراء وفتحها طوال الأسبوع، خاصة في المراكز البعيدة.

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