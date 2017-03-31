المتحدث باسم بوتين: الكرملين ليس لديه موقف موحد بشأن الحجاب في المدارس

موسكو - (د ب ا):

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، عن عدم وجود موقف موحد لدى الكرملين حيال مسألة ارتداء الحجاب في المدارس الروسية، مشيرا إلى أنه يجب دراسة إن كانت المسألة يجب حلها على المستوى الاتحادي أم على مستوى الأقاليم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين "على الأرجح هي مسألة تنظيم، وتحتاج إلى فهم ما إذا كان من الممكن أن تقرر على المستوى الاتحادي، أو أن هناك جزء من اختصاص السلطات الإقليمية في تحديد هذه الممارسة. ولكن ليس هناك موقف موحد لدى الكرملين في هذه الحالة".

كانت مدرسة بجمهورية موردوفيا الروسية قد حظرت الحجاب، في يناير الماضي، وعلقت حينذاك وزيرة التعليم والعلوم الروسية أولجا فاسيليفا بأن النظام التعليمي في روسيا علماني، وأنه لا حاجة للمؤمنين الحقيقيين للتأكيد على موقفهم عن طريق الرموز.

وانتقد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف المقترحات المطالبة بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بما فيها المدارس في روسيا.

وقال قاديروف في مطلع الشهر الجاري إن "حظر ارتداء الحجاب سوف يمثل خطوة قاتلة بالنسبة إلى المجتمع الروسي، نظرا لأننا مواطنو روسيا الاتحادية، البلد المتعدد القوميات والأديان".