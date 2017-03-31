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اقالة ستة موظفين في السفارة الأمريكية في كابول لحيازتهم مخدرات

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اقالة ستة موظفين في السفارة الأمريكية في كابول لحيازتهم مخدرات اقالة ستة موظفين في السفارة الأمريكية في كابول لحيازتهم مخدرات

مصراوي Masrawy

صرح مسؤول اميركي ان ستة موظفين في السفارة الاميركي

(أ ف ب): 

صرح مسؤول أمريكي أن ستة موظفين في السفارة الأمريكية في كابول اقيلوا بسبب استخدامهم أو حيازتهم مخدرات في قضية مربكة لواشنطن، التي انفقت مليارات الدولارات في افغانستان لمكافحة المخدرات.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن هذه التسريحات جاءت اثر تحقيق اجرته السفارة بعدما شوهد موظف في مكاتب السفارة "وبسلوك غير ملائم ويبدو تحت تأثير مواد غير قانونية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس الخميس "يمكننا أن نؤكد تورط ستة اشخاص، وجميعهم من المناوبين".

 

وأضاف "ليس هناك أي موظف دائم من وزارة الخارجية متورط في الحادث".

من الصعب معرفة نوع المخدرات الذي استخدمه الموظفون الذين لم تكشف جنسياتهم.

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