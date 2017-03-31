بالصور.. نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين على هامش الجمعية العمومية

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - علاء القصاص:

كرمت النقابة العامة للأطباء، أوائل خريجي كليات الطب على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة بدار الحكمة.

وجاء التكريم على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، اليوم.

كانت الجمعية العمومية قد رفضت انضمام نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.

كما رفضت الجمعية العمومية قرار الحكومة بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي.