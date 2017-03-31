أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين على هامش الجمعية العمومية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (1)نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (1)

نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (2)نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (2)

نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (3)نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (3)

نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (4)نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (4)

نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (5)نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (5)

نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (6)نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (6)

نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجيننقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين

نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (8)نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (8)

نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (9)نقابة الأطباء تُكرم أوائل الخريجين (9)

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - علاء القصاص:

كرمت النقابة العامة للأطباء، أوائل خريجي كليات الطب على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة بدار الحكمة.

وجاء التكريم على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، اليوم.

كانت الجمعية العمومية قد رفضت انضمام نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.

كما رفضت الجمعية العمومية قرار بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو