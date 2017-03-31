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نائب: رجال الرقابة الإدارية "بعبع" لكل موظف فاسد

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نائب: رجال الرقابة الإدارية "بعبع" لكل موظف فاسد نائب: رجال الرقابة الإدارية "بعبع" لكل موظف فاسد

مصراوي Masrawy

النائب مجدي بيومي

كتب - أحمد علي:

أشاد مجدي بيومي، عضو مجلس النواب ببني سويف، بـ"الضربات القاصمة" التي وجهتها هيئة الرقابة الإدارية للفساد في محافظات الصعيد، من خلال الحملات الميدانية والرقابية على المحافظات.

وناشد "بيومي" اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على جميع المؤسسات بمحافظة بني سويف، خاصة التي تقدم خدمة صحية، بعد تنامي الشكاوى من المواطنين نتيجة تراجع الخدمة الصحية وعدم وجود أصناف كثيرة من الأدوية، بالإضافة إلى نقص شديد للأطباء داخل المستشفيات، وعندما يشتكي المريض يكون الرد "هنعملكوا إيه ده الموجود".

وأكد بيومي في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن محافظات الصعيد وخاصة بني سويف ظلت بعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية فترة طويلة وحان الوقت أن يشعر كل مسئول أنه لا مكان للمقصرين.

وأضاف بيومى إلى أن رجال الرقابة الإدارية تحولوا لـ"بعبع" لكل مسئول أو موظف فاسد في ، مشيرًا إلى ضرورة استمرار هذا الدور لكي نتمكن من محاصرة الفساد والقضاء عليه.

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