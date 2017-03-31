بالصور- عمومية الأطباء ترفض قرار الحكومة بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - علاء القصاص:

رفضت الجمعية العمومية لأطباء مصر، والمنعقدة اليوم الجمعة، بدار الحكمة انضمام نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.

كما رفضت الجمعية العمومية قرار الحكومة بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي.

كان الدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، أعلن بدء تفعيل نشاط الهيئة في شهر إبريل المقبل، وذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، إن هيئة التدريب الإلزامي ليست إلا عقابًا للطبيب، مؤكدة على تشجيع النقابة دائما لتدريب الأطباء ولكن يجب أن يتم هذا التدريب وفق شروط معينة وهي توافر مراكز تدريب من الإسكندرية حتى أسوان، وتحمل وزارة الصحة لنفقات التدريب، بالإضافة لإعطاء حافز للأطباء لتشجيعهم على التدريب.

وأشار الأمين العام خلال عرض تقريره أمام الجمعية العمومية، أن النقابة أعدت خلال الفترة الماضية العديد من مشاريع القوانين ومنها مشروع قانون كادر الأطباء، حيث أرسلته للحكومة ولكنها لم تتلق ردًا حتى الآن، ومن ثم أرسلته إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون المسئولية الطبية والذي يفرق بين الإهمال والخطأ، حيث أن الطبيب يتم معاقبته حاليا طبقا لقانون العقوبات.

كما وافقت الجمعية العمومية للأطباء على ميزانية النقابة 2014 و2015، وذلك عقب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد النقابة على ملاحظات الجهاز.

كما اعتمدت الجمعية العمومية ميزانية عام 2016 ووافقت على الموازنة التقديرية لعام 2017 هذا بالإضافة لتعيين مراقب الحسابات.

وناقشت الجمعية العمومية تقرير أمين عام صندوق النقابة، كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين مراقب حسابات مالي.