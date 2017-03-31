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مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك.. بشرط

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مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك.. بشرط مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك.. بشرط

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ إنه سيرحل عن نادي الزمالك؛ إذا طلب منه أعضاء الجمعية العمومية ذلك، مؤكدًا أن ميزانية النادي بها فائض 23 مليون جنيه، بعد تطوير النادي بأكمله في عامين فقط.

أضاف منصور، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة - بشأن الجمعية العمومية: "لو أراد أعضاء الجمعية العمومية رحيلي سأرحل ولا مشكلة في ذلك.. الجمعيات العمومية في العهد السابق كانت تحدث بها أزمات ومشاكل، ولن أتحدث في تحديد مصير الزمالك بالدوري قبل قرار الجمعية العمومي".

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أكد رئيس الزمالك، أن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي، سيصل القاهرة، غدًا السبت؛ للتفاوض بشأن تفاصيل عقده مع القلعة البيضاء.

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